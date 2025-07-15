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Польський міністр запропонував купити у США зброю за кошт Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Польський міністр запропонував купити у США зброю за кошт Росії
Сікорський: Ми знаємо, що президент Трамп оголосив, що Сполучені Штати вироблятимуть обладнання для України
фото: РАР

Сікорський: Росія має платити за американську зброю для України з заморожених активів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, заявив, що за американське обладнання для України повинна платити Росія, а не європейські платники податків. Ця заява прозвучала на тлі нещодавніх висловлювань президента США Дональда Трампа щодо фінансування військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рар.

«Ми знаємо, що президент Трамп оголосив, що Сполучені Штати вироблятимуть обладнання для України. Я запитав своїх колег-міністрів (закордонних справ країн ЄС), хто має платити за це обладнання. Чи повинні це робити європейські платники податків, чи, на мою думку, агресор має платити за це із заморожених коштів?», – наголосив Сікорський.

Він також додав, що задоволений тим, що президент США дійшов тих самих висновків, до яких уже дійшли країни Європейського Союзу, а саме: «Путін не хоче миру. Це Україна погоджується на безумовне припинення вогню, і єдина мова, яку розуміє Путін, – це мова тиску».

Напередодні президент США Дональд Трамп на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні зброю, яку оплатять європейці. Він також озвучив умову: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди з Росією щодо припинення війни, США запровадять жорсткі тарифи на Москву та її торговельних партнерів.

Сікорський висловив сподівання, що цей 50-денний період стане часом для посилення тиску на Російську Федерацію, «щоб вона нарешті схаменулася».

Нагадаємо, останнім часом Південна Корея перетворилася на ключового постачальника зброї для союзників США в Європі на тлі виснаження американських запасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Головним клієнтом Південної Кореї є Польща, яка перебуває на східному фланзі НАТО й активно веде підготовку до війни з Росією.

Зокрема, Польща завершила угоду на придбання другої партії зі 180 південнокорейських танків у рамках угоди 2022 року, яка дасть їй змогу поповнити свій арсенал майже 1000 одиниць бронетехніки.

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Теги: Польща росія війна США зброя Україна

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