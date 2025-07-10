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Зеленський розповів, хто може стати новим послом України у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський розповів, хто може стати новим послом України у США
Глава України: «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США»
скріншот з відео

Президент вперше сказав про серйозні перестановки в уряді

Президент Володимир Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави нашої держави.

За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

До слова, Зеленський підписав укази про призначення п'яти нових послів України в низці країн. 

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Теги: Рустем Умєров Володимир Зеленський Оксана Маркарова посол

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