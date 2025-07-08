Сибіга розповів, кого з послів хоче поміняти Зеленський

Глава українського МЗС анонсував заміну дипломатів у країнах G7 і G20

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю дипломата «Українському радіо».

Сибіга заявив, що очікує найближчим часом кадрові рішення в українському дипломатичному корпусі. «Напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ», – каже він.

Дипломат назвав Оксану Маркарову, чутки про звільнення якої останнім часом активно ширяться в інфопросторі, «однією з нашим найбільш успішних послів». «Надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, зокрема – трек США», – додав Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував проведення наради з усіма українськими послами 21 липня. «Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії», – заявив глава України у вечірньому зверненні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього.

Раніше стало відомо, що Зеленський обговорив заміну нинішнього посла України в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

До слова, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял офіційно розпочав виконувати обов’язки посла України в Туреччині. Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Тайїпу Ердогану.