Зеленський назвав, скільки воїнів налічує українська армія

Володимир Зеленський: «...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія»

Президент Володимир Зеленський назвав чисельність української армії, назвавши її мільйонною. Про це глава держави заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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«...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 млн людей зараз, зараз конкретно 30 млн людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу», – зазначив Зеленський.

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 млн. «Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях», – додав Зеленський.

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Також президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росію можна зупинити та не допустити руйнування України, і тим самим запобігти третьої світової війни.

Раніше стала відома чисельність української Армії дронів.