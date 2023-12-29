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Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН
Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

Головною темою засідання має стати масований удар росіян

Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головною темою має стати масований удар росіян. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання Радбезу ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури», – зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Зокрема, внаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

У другій половині дня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по території України – цього разу під вогнем опинились Сміла Черкаської області та Конотоп на Сумщині.

Зокрема, на російську атаку вже відреагував президент Америки Джо Байден та заявив, що подібнії дії РФ – це нагадування світу про те, що після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною – знищити Україну і підкорити її народ.

До слова, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Радбез ООН Дмитро Кулеба обстріл війна росія

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