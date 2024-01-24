Генштаб ЗСУ попередив Росію: будемо збивати літаки, які возять зброю до кордонів України

«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які прямують до Білгорода»

Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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«Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила пресслужба Генштабу, лише за останній тиждень окупанти завдали 19 ракетних ударів по Харківщині. Зокрема, застосовано 26 ЗКР С-300, три БР «Іскандер-М». Внаслідок ударів загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено – 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

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«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Білгорода», – повідомила пресслужба.

Як зазначив Генштаб, ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

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Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.