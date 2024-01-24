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Генштаб ЗСУ попередив Росію: будемо збивати літаки, які возять зброю до кордонів України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генштаб ЗСУ попередив Росію: будемо збивати літаки, які возять зброю до кордонів України
ЗСУ вживають усіх заходів для захисту України та українців
фото з відкритих джерел

«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які прямують до Білгорода»

Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила пресслужба Генштабу, лише за останній тиждень окупанти завдали 19 ракетних ударів по Харківщині. Зокрема, застосовано 26 ЗКР С-300, три БР «Іскандер-М». Внаслідок ударів загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено – 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Білгорода», – повідомила пресслужба.

Як зазначив Генштаб, ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.  Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

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Теги: ЗСУ Генштаб літак Харківщина Білгород

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