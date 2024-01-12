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Голова Харківської ОВА пояснив, чи є загроза наступу росіян з Білгорода

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА пояснив, чи є загроза наступу росіян з Білгорода
За словами Синєгубова, у Білгородській області ворог імітує активність, щоб відвернути увагу
фото: Reuters

За словами глави Харківської ОВА, росіяни продовжують накопичувати сили на Куп'янському напрямку

Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків. Противник на цьому напрямку імітує активність. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на брифінгу.

«Щодо півночі і відповідно Білгородського напрямку. Сил достатніх для проведення штурмових та наступальних дій на цьому напрямку у бік Харкова наразі там ми не спостерігаємо. Так, там сили є певні, але вони скоріше демонстраційний мають характер, щоб показати свою присутність», – сказав він.

За словами чиновника, у Білгородській області ворог імітує активність, щоб відвернути увагу. Також Синєгубов зазначив, що було зафіксоване приземлення вантажних літаків Іл на території РФ.

«На території РФ фіксували приземлення літаків Іл, але вони привезли не війська, а ракети С-300, якими били по Харкову. Слідкуємо за ворогом 24/7. У окупантів немає сил і засобів для штурму з цього напрямку», – додав він.

Синєгубов закликав жителів Харкова не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки тривають хаотичні обстріли цивільної інфраструктури.

Також голова Харківської ОВА повідомив про зменшення кількості ворожих атак на Куп'янському напрямку, але противник продовжує накопичувати сили.

Нагадаємо, російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не мають наміру розпочинати широкомасштабні наступальні операції в інших частинах Харківської області.

До слова, полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що не бачить підстав стверджувати про підготовку РФ наступу на Харків. На його думку, все відбувається з точністю до навпаки – росіяни посилюють свої угрупування через побоювання наступальних дій ЗСУ.

Теги: війна Харківщина Олег Синєгубов окупанти

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