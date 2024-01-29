Зеленський відповів, чи є надія, що війна закінчиться цього року

Володимир Зеленський: «Треба вірити в себе, в народ, в Україну, у партнерів. Вірити в мир»

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росію можна зупинити та не допустити руйнування України, і тим самим запобігти третьої світової війни. Про це глава держави заявив у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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Журналістка запитала Зеленського, чи є надія на те, що війна закінчиться цього року.

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«Треба вірити в себе, в народ, в Україну, у партнерів. Вірити в мир. Будь-яка війна закінчується. Я вважаю, що ми перебуваємо у дуже складному моменті. І геополітично, і фінансово можна зупинити Росію. Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни», – зазначив президент.

Нагадаємо, також Зеленський заявив, що якщо Сполучені Штати Америки припинять підтримку України, це матиме наслідки і для Європи. Глава держави вважає, що Європа одна не справиться з допомогою Україні , ні зброєю, ні фінансово, до того ж США мають вплив на деяких лідерів Європи щодо позиції відносно РФ.