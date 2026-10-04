Папа Лев XIV скликав церковних лідерів: до чого тут розлучені

У Ватикані не сподіваються, що учасники неодмінно дійдуть єдиної позиції

Ватикан: зустріч не передбачає перегляду чи скасування повчання колишнього Папи Франциска

Папа Римський Лев XIV зібрав у Ватикані 187 представників Католицької церкви на закриту зустріч. Серед ключових тем – допуск до причастя розлучених католиків, які повторно уклали цивільний шлюб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

До Рима приїдуть керівники східних церков, президенти єпископських конференцій та інші представники духовенства. У Ватикані наголошують: мета зустрічі – не переглядати й не скасовувати документ Франциска. Учасники мають з'ясувати, як його положення втілювали в різних країнах упродовж десяти років і які питання досі залишаються відкритими.

Повчання «Amoris Laetitia» («Радість любові») Франциск оприлюднив у 2016 році після тривалих консультацій про родину. Воно охоплює широке коло тем – від сімейного життя й шлюбу до пастирської опіки. Окремий розділ присвячено людям, які розлучилися й живуть у нових цивільних союзах. Франциск закликав не підходити до всіх таких ситуацій за одним шаблоном і наголошував на індивідуальному духовному супроводі.

«Amoris Laetitia» – постсинодальне апостольське повчання папи Франциска про любов у родині, оприлюднене 8 квітня 2016 року. Текст охоплює питання шлюбу, виховання дітей та пастирського супроводу сімей, зокрема тих, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Чому виникла суперечка

Найбільше дискусій викликало питання причастя для католиків, які після розлучення повторно уклали цивільний шлюб. Згідно з традиційним церковним підходом, якщо перший шлюб не визнали недійсним, людина не може приймати таїнства.

Франциск не запроваджував загального дозволу для всіх розлучених і повторно одружених вірних. Водночас він допустив, що священники й єпископи розглядатимуть такі випадки індивідуально – після духовного супроводу та з'ясування конкретних обставин. За даними AP, саме ця можливість стала однією з найбільш спірних норм повчання.

Франциск також писав, що люди в нових союзах перебувають у різних життєвих ситуаціях, які не варто втискати в жорсткі категорії. На його думку, їх слід глибше залучати до життя церковної спільноти.

Чому до теми повернулися саме зараз

Зустріч відбудеться через десять років після публікації повчання. У Святому Престолі підкреслюють: ініціатива Лева XIV не є продовженням синоду, який передував появі документа, і не має на меті переписувати його положення.

Представник Синоду отець Джакомо Коста пояснив, що організатори очікують на розбіжності, суперечки, напруження та нові запитання. Заздалегідь підготовленого підсумкового тексту немає.

«Це не продовження самого синоду, а можливість оцінити, де ми перебуваємо», – заявив Коста.

За його словами, йдеться не про вердикт за принципом «схвалити чи розкритикувати», а про вивчення досвіду, накопиченого після появи повчання. У Ватикані не сподіваються, що учасники неодмінно дійдуть єдиної позиції. Підсумки обговорення планують оприлюднити після завершення зустрічі.

Нагадаємо, останніми тижнями понтифік неодноразово висловлювався щодо міжнародних питань. Зокрема, Лев XIV закликав Європу повернутися до базових цінностей – верховенства права та рівності. Раніше повідомлялося, що спецпосланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі вирушив до Москви на переговори щодо України.