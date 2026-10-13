Сибіга пояснив, чи Україна продовжує отримувати розвіддані від США

Сибіга зробив заяву про розвіддані від США під час виступу на Варшавському безпековому форумі

Сибіга підтвердив, що 12 жовтня, під час нічної атаки Росії, сигнал повітряної тривоги було подано із затримкою

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США. Про це він сказав під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає «Главком» з посиланням на Європейську правду.

За даними міністра, американські розвіддані продовжують надходити попри напругу у відносинах України зі США. «Мабуть, ви запитуєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю», – сказав він.

Також Сибіга підтвердив, що 12 жовтня, під час нічної атаки Росії, сигнал повітряної тривоги було подано із затримкою.

«Але це пов’язано з особливим типом озброєння, яке використовувала російська сторона», – пояснив він.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

До слова, президент Володимир Зеленський 13 жовтня заявив, що Україна не отримала попередження від міжнародних партнерів про запуск п’яти російських балістичних ракет, які вдарили по цивільній інфраструктурі Києва.