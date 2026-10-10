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На Дніпропетровщині під час відновлювальних робіт загинув залізничник

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Дніпропетровщині під час відновлювальних робіт загинув залізничник
Російські війська регулярно завдають ударів по залізничній інфраструктурі України
фото: УЗ (ілюстративне)

Андрій Плотников наказав колегам евакуюватися після попередження про повторну атаку

На станції Зайцеве, що на Дніпропетровщині, під час ліквідації наслідків ранкового російського обстрілу загинув заступник начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол Андрій Плотников. За інформацією голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, залізничник залишився на місці робіт, щоб переконатися, що його колеги встигли евакуюватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Олександра Перцовського у Facebook.

Залізничник подбав про евакуацію колег

Андрій Плотников присвятив роботі на залізниці 25 років. Він обіймав посаду заступника начальника структурного підрозділу «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця».

На Дніпропетровщині під час відновлювальних робіт загинув залізничник фото 1
фото: «Укрзалізниця»

За інформацією з допису Перцовського, під час відновлювальних робіт залізничники отримали попередження про повторну загрозу. Плотников наказав відвести дрезину, на якій працювали енергетики, та розпорядився, щоб підлеглі залишили небезпечну ділянку.

Сам він залишився, аби переконатися, що всі працівники встигли відійти в безпечне місце. За словами голови правління «Укрзалізниці», залізничник не встиг евакуюватися до повторного удару.

У загиблого залишилися дружина, яка також працює на залізниці, та 11-річний син.

Що відомо про загиблого залізничника

За даними офіційної меморіальної сторінки «Укрзалізниці», Андрій Плотников народився 20 листопада 1981 року в Павлограді на Дніпропетровщині. Він почав працювати на залізниці в березні 2001 року електромонтером контактної мережі.

За 25 років роботи Плотников пройшов шлях від робітничої посади до керівної. Із червня 2018 року він був заступником начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол.

В «Укрзалізниці» Андрія Плотникова посмертно відзначили знаком пошани «Залізні на небі».

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру

Російські війська регулярно завдають ударів по залізничній інфраструктурі України. Пошкодження колій, локомотивів та інших об’єктів змушують залізничників проводити відновлювальні роботи в умовах загрози повторних атак.

Нагадаємо, у вересні російська атака на залізничну інфраструктуру в Києві забрала життя шістьох залізничників.

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Теги: росія Укрзалізниця залізниця дрон

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