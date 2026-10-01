Ілон Маск працюватиме у Пентагоні

У Пентагоні Ілон Маск вивчатиме майбутні способи ведення війни

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про намір створити Командування з автономної війни (AutoWarCom) та залучити мільярдера Ілона Маска до розробки принципів ведення бойових дій майбутнього. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Нова структура має запрацювати у жовтні 2027 року, а її ключовою метою стане кардинальний перегляд підходів до закупівель, випробувань і розгортання роботизованих систем і безпілотників. В межах ініціативи під назвою «Проєкт Меридіан» Маску разом із підприємцем Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників Ньютом Гінгрічем доручено вивчити специфіку війн наступних поколінь і надати свої висновки протягом 120 днів.

Формуванням команди для створення автономних бойових систем опікуватимуться колишній посадовець Пентагону та трейдер Оуен Уест і льотчик-випробувач Макс Страсайзер, тоді як очолить структуру чотиризірковий генерал, чиє ім'я поки не розголошують.

Першочерговим завданням проєкту є швидке налагодження ланцюжка постачання недорогих безпілотних систем, щоб Америка могла швидко адаптуватися до умов сучасної війни за прикладом України. Уест наголосив, що переспрямування бюджетних коштів на зміну військової доктрини та активне впровадження штучного інтелекту дозволить США випередити решту світу у сфері передових оборонних технологій.

Як відомо, американський підприємець Ілон Маск готовий дозволити українським дронам використовувати Starlink за межами України. Йдеться, зокрема, про застосування безпілотників із терміналами супутникового зв’язку під час операцій на території Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Маск дав зрозуміти, що не заперечує проти такого використання Starlink, однак висунув важливу умову. За його словами, дозвіл на використання системи за межами України має бути частиною політичного рішення, яке повинна ухвалити адміністрація президента США.

До слова, президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця, інженера та керівника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ №835/2026 підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з документом, Маска відзначили за особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки.