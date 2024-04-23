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Зеленський підписав указ про утворення восьми військових адміністрацій у Запорізькій області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав указ про утворення восьми військових адміністрацій у Запорізькій області
фото: Офіс президента

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у восьми населених пунктах Запорізької області та призначив їх очільників. Відповідний Указ №239/2024 щодо утворення  військових адміністрацій у Запорізькій області опублікований на сайті глави держави. 

«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю:

Утворити:

  • Водянську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Кирилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Малотокмачанську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Михайлівську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Приазовську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Роздольську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Терпіннівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Чкаловську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також Володимир Зеленський підписав Розпорядження про призначення восьми керівників утворених військових адміністрацій, згідно з ними:

  • начальником Малотокмачанської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області призначено Юрія Спасського
  • начальником Чкаловської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області  Андрія Ларіонова
  • начальником Терпіннівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області  Андрія Сляднєва
  • начальником Приазовської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Андрія Орлова
  • начальником Кирилівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області  Ігора Малєєва 
  • начальником Роздольської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області Андрія Третяка
  • начальником Михайлівської селищної військової адміністрації Василівського району Запорізької області Віталія Бабаніна
  •  начальником Водянської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області Андрія Греченка

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Сибіги з посади заступника Керівника Офісу президента України.

Теги: Запорізька область указ Володимир Зеленський

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