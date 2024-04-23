Зеленський підписав указ про утворення восьми військових адміністрацій у Запорізькій області
Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у восьми населених пунктах Запорізької області та призначив їх очільників. Відповідний Указ №239/2024 щодо утворення військових адміністрацій у Запорізькій області опублікований на сайті глави держави.
«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю:
Утворити:
- Водянську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Кирилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Малотокмачанську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Михайлівську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Приазовську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Роздольську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Терпіннівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Чкаловську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області», – йдеться у повідомленні.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Також Володимир Зеленський підписав Розпорядження про призначення восьми керівників утворених військових адміністрацій, згідно з ними:
- начальником Малотокмачанської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області призначено Юрія Спасського
- начальником Чкаловської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Андрія Ларіонова
- начальником Терпіннівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Андрія Сляднєва
- начальником Приазовської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Андрія Орлова
- начальником Кирилівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Ігора Малєєва
- начальником Роздольської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області Андрія Третяка
- начальником Михайлівської селищної військової адміністрації Василівського району Запорізької області Віталія Бабаніна
- начальником Водянської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області Андрія Греченка
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Сибіги з посади заступника Керівника Офісу президента України.
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