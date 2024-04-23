Зеленський підписав указ про утворення восьми військових адміністрацій у Запорізькій області

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у восьми населених пунктах Запорізької області та призначив їх очільників. Відповідний Указ №239/2024 щодо утворення військових адміністрацій у Запорізькій області опублікований на сайті глави держави.

«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю:

Утворити:

Водянську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Кирилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Малотокмачанську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Михайлівську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Приазовську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Роздольську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Терпіннівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Чкаловську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також Володимир Зеленський підписав Розпорядження про призначення восьми керівників утворених військових адміністрацій, згідно з ними:

начальником Малотокмачанської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області призначено Юрія Спасського

начальником Чкаловської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Андрія Ларіонова

начальником Терпіннівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Андрія Сляднєва

начальником Приазовської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Андрія Орлова

начальником Кирилівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області Ігора Малєєва

начальником Роздольської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області Андрія Третяка

начальником Михайлівської селищної військової адміністрації Василівського району Запорізької області Віталія Бабаніна

начальником Водянської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області Андрія Греченка

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Сибіги з посади заступника Керівника Офісу президента України.