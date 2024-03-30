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Зеленський повідомив про продовження кадрових змін у владі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський повідомив про продовження кадрових змін у владі
Президент анонсував нові кадрові рішення
фото: Офіс Президента

Зеленський: «Ми продовжуємо перезавантаження наші державні інституції»

Кадрові зміни, які відбулися у владі цього тижня – це ще не всі підготовлені рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

«Ми продовжуємо перезавантаження наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним», – сказав Зеленський.

Президент також подякував усім солдатам і командирам, які служать та рятують Україну від російського терору. За цю добу, за словами президента, відзначилися воїни мобільних вогневих груп на Дніпровщині, Полтавщині, Херсонщині, нашій Одещині. 

Також Зеленський прокоментував російські удари по енергетиці, сказавши, що російські загарбники зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України.

«Увесь тиждень майже безперервно працюють наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники. Всі ті, хто залучений до ліквідації наслідків російських ударів та до захисту об’єктів енергетики. В різних регіонах. Це багато людей, які буквально витягують нормальне життя нашої держави. Працівники ТЕС, інженери, майстри на мережах, електромонтери. Усі, хто відновлює генерацію та постачання електрики. Хочу зараз подякувати всім вам, хто справді все робить, щоб Україна жила нормально – з електрикою, з можливістю працювати», – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна дала всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Усі партнери знають, чого потребує країна.

«Маємо завжди пам’ятати, що сила України – це сила народу нашого, конкретних людей, які роблять – кожен і кожна – максимум, щоб Україна могла робити максимум. Щоб ми всі вистояли, щоб ми всі могли досягати спільних результатів і захистити нашу державу й наше життя. Кожен зараз повинен робити своє – на сто відсотків, щоб Україна загалом здобувала те, що потрібно», – додав президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

30 березня президент Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених.

Раніше президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Натомість новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

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Теги: Володимир Зеленський президент

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