Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами

Під час заходу президент нагородив українських воїнів-мусульман орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ

Під час іфтару глава держави відзначив воїнів-мусульман у складі Сил оборони України, які захищають державу та наближають звільнення українських територій

Президент Зеленський відсвяткував іфтар з представниками мусульманської громади, нагородив українських воїнів-мусульман і подякував за їхню службу в захисті України від російської агресії. Про це інформує сайт Президента України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава української держави Володимир Зеленський разом з представниками мусульманської спільноти та українськими військовими, які сповідують іслам, зібралися на іфтарі - вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану. Захід відбувся на території Духовного управління мусульман Криму і став продовженням традиції, започаткованої президентом в 2023 році.

Глава держави окремо відзначив усіх тих, хто активно займається допомогою громадянам, що перебувають на тимчасово окупованій території України фото: сайт Президента України

«Торік ми започаткували нову традицію – саме так разом відзначати священний Рамадан. І політичне керівництво нашої держави, і військове командування, і представники нашої української мусульманської спільноти, і Меджліс кримськотатарського народу, і дипломатичний корпус – усі разом. Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною й ударами зла», – заявив Володимир Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час заходу президент нагородив українських воїнів-мусульман орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ. Крім того, він висловив слова підтримки та вдячності всім, хто допомагає нашій країні та бореться за справедливість.

Глава держави окремо відзначив усіх тих, хто активно займається допомогою громадянам, що перебувають на тимчасово окупованій території України.

На іфтарі також були присутні головні представники мусульманської спільноти України, представники інших країн, дипломатичні місії, що акредитовані в Україні, культурні та громадські діячі фото: сайт Президента України

«Я дякую також усім, хто допомагає нашій державі повертати в Україну депортованих, викрадених росією дітей і дорослих. Це тисячі доль. Всіх їх потрібно врятувати. На глобальну вдячність заслуговує кожен лідер, чиє посередництво повертає наших дітей із депортації та рятує дорослих від російських репресій», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, у своїй промові, він висловив побажання миру та спокою народам, які страждають через бойові дії, зокрема у Сирії, Газі, Лівії, Судані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також, зі свого боку лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку Президентові України, усім присутнім, а також воїнам, які захищають Україну.

«Ви зараз виконуєте не лише свій громадянський, а й релігійний обов’язок. Адже, згідно з принципами ісламу, війна за свою Батьківщину є обов’язком для кожного мусульманина», – сказав Мустафа Джемілєв.

Він підкреслив, що переконаний у неминучому покаранні тих, хто винен у війні, подякувавши усім країнам світу за допомогу в захисті українського народу. Джемілєв висловив надію, що священний місяць Рамадан зміцнить єдність українського народу для перемоги над ворогом.

На іфтарі також були присутні головні представники мусульманської спільноти України, представники інших країн, дипломатичні місії, що акредитовані в Україні, культурні та громадські діячі.

Додатково, під час заходу Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про важливий внесок тисяч мусульман-воїнів Збройних Сил України у захист країни під час повномасштабного вторгнення. Міністр відзначив, що це вже третій Рамадан, який вони проводять у бойових умовах, захищаючи майбутнє України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іфтар - вечірній прийом їжі у мусульман, який проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський постановив відзначити державними нагородами членів національної збірної команди України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх.

Також, як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський відреагував на спроби росіян перекласти відповідальність за теракт на Україну. Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, російський диктатор Путін просто намагається звалити на когось іншого, і так росіяни роблять завжди.