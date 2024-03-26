Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами

Ірина Луцак
glavcom.ua
Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами
Під час заходу президент нагородив українських воїнів-мусульман орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ
фото: сайт Президента України

Під час іфтару глава держави відзначив воїнів-мусульман у складі Сил оборони України, які захищають державу та наближають звільнення українських територій

Президент Зеленський відсвяткував іфтар з представниками мусульманської громади, нагородив українських воїнів-мусульман і подякував за їхню службу в захисті України від російської агресії. Про це інформує сайт Президента України.

Глава української держави Володимир Зеленський разом з представниками мусульманської спільноти та українськими військовими, які сповідують іслам, зібралися на іфтарі - вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану. Захід відбувся на території Духовного управління мусульман Криму і став продовженням традиції, започаткованої президентом в 2023 році.

Глава держави окремо відзначив усіх тих, хто активно займається допомогою громадянам, що перебувають на тимчасово окупованій території України
Глава держави окремо відзначив усіх тих, хто активно займається допомогою громадянам, що перебувають на тимчасово окупованій території України
фото: сайт Президента України

«Торік ми започаткували нову традицію – саме так разом відзначати священний Рамадан. І політичне керівництво нашої держави, і військове командування, і представники нашої української мусульманської спільноти, і Меджліс кримськотатарського народу, і дипломатичний корпус – усі разом. Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною й ударами зла», – заявив Володимир Зеленський.

Під час заходу президент нагородив українських воїнів-мусульман орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ. Крім того, він висловив слова підтримки та вдячності всім, хто допомагає нашій країні та бореться за справедливість.

Глава держави окремо відзначив усіх тих, хто активно займається допомогою громадянам, що перебувають на тимчасово окупованій території України.

На іфтарі також були присутні головні представники мусульманської спільноти України, представники інших країн, дипломатичні місії, що акредитовані в Україні, культурні та громадські діячі
На іфтарі також були присутні головні представники мусульманської спільноти України, представники інших країн, дипломатичні місії, що акредитовані в Україні, культурні та громадські діячі
фото: сайт Президента України

«Я дякую також усім, хто допомагає нашій державі повертати в Україну депортованих, викрадених росією дітей і дорослих. Це тисячі доль. Всіх їх потрібно врятувати. На глобальну вдячність заслуговує кожен лідер, чиє посередництво повертає наших дітей із депортації та рятує дорослих від російських репресій», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, у своїй промові, він висловив побажання миру та спокою народам, які страждають через бойові дії, зокрема у Сирії, Газі, Лівії, Судані.

Також, зі свого боку лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку Президентові України, усім присутнім, а також воїнам, які захищають Україну.

«Ви зараз виконуєте не лише свій громадянський, а й релігійний обов’язок. Адже, згідно з принципами ісламу, війна за свою Батьківщину є обов’язком для кожного мусульманина», – сказав Мустафа Джемілєв.

Він підкреслив, що переконаний у неминучому покаранні тих, хто винен у війні,  подякувавши усім країнам світу за допомогу в захисті українського народу. Джемілєв висловив надію, що священний місяць Рамадан зміцнить єдність українського народу для перемоги над ворогом.

На іфтарі також були присутні головні представники мусульманської спільноти України, представники інших країн, дипломатичні місії, що акредитовані в Україні, культурні та громадські діячі.

Додатково, під час заходу Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про важливий внесок тисяч мусульман-воїнів Збройних Сил України у захист країни під час повномасштабного вторгнення. Міністр відзначив, що це вже третій Рамадан, який вони проводять у бойових умовах, захищаючи майбутнє України.

Іфтар - вечірній прийом їжі у мусульман, який проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський постановив відзначити державними нагородами членів національної збірної команди України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх.

Також, як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський відреагував на спроби росіян перекласти відповідальність за теракт на Україну. Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, російський диктатор Путін просто намагається звалити на когось іншого, і так росіяни роблять завжди.

Читайте також: Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси
Теги: мусульмани Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, Україна наразі отримала тільки 30% від обіцяного ЄС мільйону боєприпасів
Зеленський розповів, скільки боєприпасів вже надав ЄС з обіцяного мільйону
26 лютого, 17:06
ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки, ЄС затвердив надання €50 млрд Україні. Головне за 28 лютого
ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки, ЄС затвердив надання €50 млрд Україні. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:00
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
2 березня, 04:45
Зеленський та прем'єр-міністр Греції дали пресконференцію
Україна та Греція готують угоду про гарантії безпеки
6 березня, 17:54
Президент підписав законопроєкт про лобізм, необхідний для переговорів про членство в ЄС
Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання
12 березня, 11:19
У ніч на 13 березня окупанти атакували  житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
13 березня, 12:38
Емблемою АРМА став чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору
АРМА отримала нову символіку (фото)
14 березня, 14:59
Він заявив, що Путін «захворів на владу і робить все, щоб правити довічно»
Зеленський відреагував на «вибори» РФ на окупованих територіях України
17 березня, 22:15
Зеленський відреагував на спроби росіян перекласти відповідальність за теракт на Україну
Зеленський прокоментував теракт під Москвою
23 березня, 21:55

Політика

Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами
Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами
Нардеп спростував чутки про мобілізацію 18-річних
Нардеп спростував чутки про мобілізацію 18-річних
Міноборони повідомило, скільки людей звернулося до рекрутингових платформ
Міноборони повідомило, скільки людей звернулося до рекрутингових платформ
До війська з 18 років? Разумков зробив несподівану заяву щодо законопроєкту про мобілізацію
До війська з 18 років? Разумков зробив несподівану заяву щодо законопроєкту про мобілізацію
Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті
Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті
Правляча партія Грузії пропонує обмежити права ЛГБТ
Правляча партія Грузії пропонує обмежити права ЛГБТ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
26K
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
12K
Іде під вінець із багатодітною матір’ю, щоб не воювати. Ухилянт розкрив суду свої карти
9790
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
8596
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
6953
Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua