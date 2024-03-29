Зеленський звільнив посла у Молдові Шевченка
Марко Шевченко обіймав посаду посла у Молдові з грудня 2019 року
Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові. Про це йдеться у відповідному указі президента.
«Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова», – йдеться в указі.
Марко Шевченко обіймав посаду посла у Молдові з грудня 2019 року. Указ датовано сьогоднішнім днем, 29 березня. Інших деталей в указі не міститься.
Нагадаємо, 22 лютого Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Каневського Владислава Володимировича. Наступним указом Зеленський призначив на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Гусєва Юрія Веніаміновича.
Як повідомлялося, Молдова прагне посилити співпрацю з Україною на спільному кордоні, щоб запобігати незаконній міграції до країни чоловіків призовного віку.
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