Зеленський звільнив посла у Молдові Шевченка

Марко Шевченко обіймав посаду посла у Молдові з грудня 2019 року

Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові. Про це йдеться у відповідному указі президента.

«Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова», – йдеться в указі.

Марко Шевченко обіймав посаду посла у Молдові з грудня 2019 року. Указ датовано сьогоднішнім днем, 29 березня. Інших деталей в указі не міститься.

Нагадаємо, 22 лютого Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Каневського Владислава Володимировича. Наступним указом Зеленський призначив на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Гусєва Юрія Веніаміновича.

Як повідомлялося, Молдова прагне посилити співпрацю з Україною на спільному кордоні, щоб запобігати незаконній міграції до країни чоловіків призовного віку.