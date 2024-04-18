Зеленський нагородив орденом «За заслуги перед Україною» Алена Делона

У 2022 році Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким ЗМІ, де в кінці бесіди відбулося пряме включення з французьким актором Аленом Делоном з Парижа

88-річний актор багато висловлюється на підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом «За заслуги перед Україною». Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах, а також на французькому телебаченні.

«Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.

фото: скріншот відео

фото: скріншот відео

Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

Нагадаємо, легендарний французький актор та режисер Ален Делон у 2022 році приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook. У його рамках проекту світова знаменитість прочитав вірші українського поета Тараса Шевченка.

Раніше «Главком» писав, що Ален Делон вперше від 2021 року з'явився на публіці з однією метою: підтримати Україну в боротьбі з агресором.

«Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців», – розповідав знаменитість телеканалу BFMTV. Окрім цього, як виявилося, французький актор візьме інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.