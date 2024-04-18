Зеленський пояснив, як російська пропаганда впливає на перебіг війни

Зеленський наголосив, що за російською пропагандою скрізь слідує щонайменше дестабілізація і спроба окупації

Зеленський розповів, у чому полягає небезпека російської пропаганди на прикордонних територіях України

Російську пропаганду в прикордонних громадах України необхідно блокувати, оскільки це веде до дестабілізації та окупації. Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що сьогодні провів селектор, на якому був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров.

«Ми обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди», – сказав він.

За словами президента, з цим мають допомогти наші власні, українські, технічні розробки. Зеленський нагадав, що за російською пропагандою скрізь слідує щонайменше дестабілізація і спроба окупації. Тому на всіх рівнях Україна та партнери разом мають цьому протидіяти.

Зеленський подякував усім лідерам, громадським діячам, політикам, хто справді серйозно сприймає необхідність захисту людей від дезінформації та всіх інших російських дестабілізуючих впливів.

Нагадаємо, упродовж 2023 року Російська Федерація витратила 58 млрд рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими «некомерційними» організаціями.

До слова, TikTok заблокував 24 облікові записи, що поширювали російську дезінформацію у соцмережі. Робота над обмеженням подібних акаунтів триває.