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Ситуація на фронті та протидія повітряним ударам РФ. Зеленський провів Ставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ситуація на фронті та протидія повітряним ударам РФ. Зеленський провів Ставку
Під час ставки Зеленський заслухав інформацію про результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Серед ключових питань Ставки – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили, серед іншого, питання ситуації на фронті, закупівлю засобів РЕБ та безпілотників, та протидію повітряним ударам російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.

«Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона», – написав президент.

Зеленський зазначив, що на Ставці була заслухана доповідь головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

«Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь», – розповів глава держави.

Також на Ставці були заслухані звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Крім того, йшлося також про підготовку нових угод.

«Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми», – сказав Зеленський.

На Ставці сьогодні також начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про боротьбу з інструментами російського повітряного терору.

«Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував «Шахеди» на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв – троє рятувальників.

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Теги: війна безпілотник Володимир Зеленський системи ППО обстріл

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