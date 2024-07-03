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США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський
Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни Росії проти України
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни

США та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.

Зеленський зазначив, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту. 

До того ж президент України заперечив думку про те, що Україна програє, спростувавши термін «тупик» для опису конфлікту. За його словами, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння його бригад.

Раніше пповідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб

До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин.

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Теги: росія США війна Китай Володимир Зеленський Україна

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