США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський

Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни Росії проти України

Зеленський заявив, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни

США та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.

Зеленський зазначив, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту.

До того ж президент України заперечив думку про те, що Україна програє, спростувавши термін «тупик» для опису конфлікту. За його словами, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння його бригад.

Раніше пповідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб.

До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин.