США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський
Зеленський заявив, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни
США та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.
Зеленський зазначив, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту.
До того ж президент України заперечив думку про те, що Україна програє, спростувавши термін «тупик» для опису конфлікту. За його словами, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння його бригад.
Раніше пповідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб.
До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин.
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