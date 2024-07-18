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Україна уклала безпекові угоди із Чехією та Словенією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна уклала безпекові угоди із Чехією та Словенією
Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги
фото: Офіс президента

Загалом Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів відбулося у британському місті Вудсток. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Безпекова угода із Чехією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою.

Значну частину угоди присвячено співпраці у військово-технічній сфері, включаючи боєприпаси, виробництво зброї, дрони та важку техніку. Чехія допомагатиме з постачанням артилерійських снарядів та створюватиме спільні підприємства.

Країни продовжать щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників у межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

У невійськовій сфері Чехія співпрацюватиме з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення та сталого розвитку, а також відкриє у Дніпрі дипломатичне представництво. Чехія надаватиме гуманітарну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців. Чехія підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Угода зі Словенією

Крім того, Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єром Словенії Робертом Голобом.  Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги і має намір зберегти цей рівень підтримки протягом десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія виділить 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та програму «Зерно з України».

В угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки, контррозвідки та гуманітарного розмінування. Документ також закріплює всебічну підтримку Словенією майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Загалом Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.

Раніше повідомлялося, що Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проекти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

Теги: Чехія Володимир Зеленський Україна Словенія безпека

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