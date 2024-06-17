Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом

Офіційні переговори з власниками облігацій тривають вже майже два тижні з метою реструктуризації боргу на $20 млрд

Угода з власниками міжнародних облігацій, яка дозволяла Україні призупинити виплати після вторгнення Росії у 2022 році, спливає у серпні

Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько $20 млрд під час офіційних переговорів. Про це повідомляє Reuters.

Угода з власниками міжнародних облігацій, яка дозволяла Україні призупинити виплати після вторгнення Росії у 2022 році, спливає у серпні. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори буде продовжено, і очікує, що уряд досягне угоди до 1 серпня.

Офіційні переговори з власниками облігацій тривають вже майже два тижні з метою реструктуризації боргу, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків та одночасно виконати вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо реструктуризації.

Однак пропозиція уряду та зустрічна пропозиція власників облігацій продемонстрували великі відмінності між тим, як сторони очікували на реструктуризацію.

«Хоча Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди про умови реструктуризації протягом періоду консультацій, (вони) продовжать взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних радників», – йдеться у заяві уряду України. При цьому наголошується, що уряд продовжить двосторонні переговори з іншими інвесторами.

Марченко заявив, що економіка країни перебуває у «тендітній рівновазі», яка залежить від послідовної та суттєвої підтримки з боку партнерів.

«Своєчасна реструктуризація боргу є важливою частиною цієї підтримки. Щоб перемагати у війнах, сильні армії мають спиратися на сильну економіку», – сказав він.

Власники облігацій заявили, що пропозиція уряду України вимагала списання, яке «значно перевищувало ринкові очікування», що відповідало списанню на 20%. Дана пропозицію представляє «суттєву шкоду майбутній базі інвесторів України та основну мету відновлення доступу до ринків капіталу за першої ж можливості».

Україна могла б спробувати продовжити призупинення платежів після серпня, але їй хотілося більш довгострокового рішення у вигляді повного перегляду боргу.

Як повідомлялося, іноземні компанії, власники облігацій, планують тиснути на Україну, аби вона знову почала виплачувати відсотки за своїм боргом вже наступного року.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить $315 трлн.