Кум Путіна вирішив просувати «український слід» у справі про замах на Трампа

Кум Путіна переконує Трампа, що український президент здатен вплинути на рішення американських виборців

Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук надіслав листа Дональду Трампу у зв'язку зі «спробою вбивства головного кандидата на пост президента США». Лист державного зрадника України процитував відомий російський пропагандист Володимир Соловйов.

У своєму листі Медведчук назвав президента Володимира Зеленського «диктатором», який «у спробах утримати владу здатний на все».

Медведчук у своїй звичній манері звинуватив «нацистський режим Зеленського та його американських кураторів з адміністрації Байдена» у тому, що вони не бажають миру в Україні, бо це «означатиме для них втрату влади».

Медведчук назвав Трампа «особистим ворогом українського неонациста Зеленського» і зазначив, що «цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити Трампу виграти президентські вибори».

«Думаю, що у справі замаху на Вас з'явиться український слід», - закінчив свої фантазій державний зрадник України.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Інцидентом вже зайнялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід».

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

Адміністрація Сполучених Штатів застерігає президента Росії Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв. Під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Путін має стояти осторонь виборів у США. Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів прокоментувати останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін

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