Держборг України перевищив 6 трлн грн

Приріст боргу за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу від ЄС

З початку війни державний борг України у гривні зріс у 2,2 раза

Державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У квітні державний борг у гривні зріс на 1,5% (+86,2 млрд грн), у валютному еквіваленті на 0,3% (+$0,5 млрд). Приріст за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу на 1,5 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility», – уточнює очільник комітету.

Голова комітету також повідомив про структуру боргу та його ключові показники:

71,5% – зовнішній борг;

28,5% – внутрішній.

До початку широкомасштабної війни зовнішній борг складав 61%, а внутрішній – 39% відповідно.

В розрізі валютної складової, 74,1% боргу є у зовнішньому валютному вираженні, тобто зовнішніх зобов'язань та валютних облігацій внутрішніх державних позик. Трохи більше чверті – 25,9% – це боргові зобов'язання держави у гривні.

Гетманцев каже, загалом з початку війни державний борг у гривні зріс у 2,2 раза, а у валютному еквіваленті – на 62,4%.

На думку очільника профільного комітету з питання фінансів, ці показники не є такими, які говорять про катастрофічне становище економіки.

«Так, боргове навантаження на економіку і бюджет суттєво збільшилось. За оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році (проти 49% ВВП у 2021). Це обумовлено виключно повномасштабною війною… Доля найбільшої частини держборгу – перед офіційними кредиторами - вирішуватиметься після війни і за наслідками її завершення. Війну розпочала Росія, яка має понести за це в тому числі симетричне фінансове покарання», – вважає Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Україна та США підписали двосторонню угоду про відтермінування виплат за державним боргом, що дозволить Україні спрямувати кошти на соціальні та гуманітарні потреби під час війни.

До слова, держборг Сполучених Штатів блискавично зростає – він збільшується на $1 трлн кожні 100 днів.