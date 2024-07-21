Зеленський про втрати України: «Кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону»

Президент України: «Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня, для мене це дуже болюче і важливе питання»

В українському війську на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській армії – помирає кожен третій, а то й другий поранений. Про це заявив президент Володимим Зеленський в інтерв’ю BBC.

«Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня, для мене це дуже болюче і важливе питання. Я кожного дня, на жаль, бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону. Менше не стає. Я зараз не можу вам сказати цю кількість, тому що є такий момент – ми не хочемо, щоби росіяни знали всю інформацію», – сказав глава держави.

На запитання, як довго наша країна може продовжувати зазнавати таких значних втрат, Зеленський відповів: «Коли ми говоримо про війну і про нашу боротьбу, ми повинні дивитися на людей і мінімізувати втрати максимально. До речі, тому різниця в кількості убитих і пораненими між нами й Росією дуже велика. Якщо в нас один убитий на шість-вісім поранених, то в них – кожен другий, кожен третій. Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини і лишають її на полі бою. Тому я не можу відповісти, скільки ще ми можемо...».

Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня, для мене це дуже болюче і важливе питання, – Зеленський pic.twitter.com/7aUbTolJMu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024

За словами президента, тривалість нашої боротьби залежатиме від морального духу військових і народу, від єдності між військовими і цивільними в Україні, а також від єдності Заходу.

«Ми можемо боротися до перемоги, але якщо тільки всі ці елементи будуть працювати. Тому на це треба дивитися, це головні фактори», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що російські регіони у 2023 році витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн рублів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році і майже в шість разів більше, ніж у 2020-му. Про це свідчать дані офіційного російського порталу держзакупівель

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 липня 2024 року російська армія в Україні втратила близько 566710 військових убитими й пораненими.