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Зеленський назвав кількість винищувачів, які необхідні Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський назвав кількість винищувачів, які необхідні Україні
фото ілюстративне

Винищувачі мають запрацювати в українському небі на початку наступного року

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським Повітряним силам загалом потрібно близько 160 винищувачів, щоб не давати Росії можливості домінувати в повітрі. Про це він сказав в інтерв'ю португальському мовнику RTP.

Таким чином, Україні необхідна ще сотня винищувачів на додаток до вже обіцяних 50-60 літаків F-16, які мають прибути на початку 2024 року.

Глава держави висловив жаль щодо того, що ця допомога в авіації надається «пізніше, ніж він хотів», і що російське домінування в небі досі є «абсолютним».

За словами президента, винищувачі мають запрацювати в українському небі на початку наступного року. Це питання складне, оскільки потребує підготовки не лише пілотів, а й інженерів, а також багато спеціалізованого обслуговування. Він також зауважив, що винищувачі Україні потрібні для оборони та захисту мирного населення, а не для контрнаступу. 

Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: літак Володимир Зеленський війна

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