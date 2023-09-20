Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки
Президент Зеленський виступив на саміті Цілей сталого розвитку
фото: Офіс президента

Президент України розповів, як можна зберегти світ від продовольчої небезпеки

Україна може створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. Про це президент Зеленський заявив на саміті Цілей сталого розвитку.

За словами Зеленського, Україна вже почала переговори про такі можливості. Це допоможе запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку.

Він також наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки: «Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Результати справді вражають».

Зеленський нагадав, що український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Іраку, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн. З транзитних портів нашу продукцію доправлено до Ефіопії та Судану.

«Загалом 32 мільйони тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу. Я дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дуже дякую, друзі! Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато амбітніших цілей», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».

Теги: Володимир Зеленський Африка зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на пшеницю в усьому світі впали після того, як з України вийшло перше судно із зерном
Bloomberg: Перше судно з зерном, що вийшло з України, знизило світові ціни на пшеницю
Вчора, 21:27
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба провів розмову з главою МЗС Бразилії напередодні Генасамблеї ООН
14 вересня, 23:24
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив, коли має бути рішення стосовно відкриття реєстру декларацій
12 вересня, 23:02
Відтепер щорічно 14 вересня в Україні відзначатиметься День танкових військ
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
10 вересня, 09:42
Володимир Зеленський
Як Україна захищатиме енергетику від російських ударів: Зеленський провів Ставку
9 вересня, 13:48
Росія активно продає зерно Саудівській Аравії
Уже не Єгипет: Росія змінила свого головного покупця зерна
7 вересня, 15:05
6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова
Зеленський назвав три основні завдання, які поставив перед міністром Умєровим
7 вересня, 13:54
П’ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року
ЄС пропонує Україні субсидію на транзит зерна
2 вересня, 09:05
Зеленський анонсував літаки та додаткову бронетехніку для України (відео)
Зеленський анонсував літаки та додаткову бронетехніку для України (відео)
22 серпня, 20:17

Політика

Зеленська закликала ООН врятувати викрадених українських дітей
Зеленська закликала ООН врятувати викрадених українських дітей
Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі
Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі
Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою зупинити Азербайджан
Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою зупинити Азербайджан
Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки
Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки
Зеленський зустрівся з главою Євроради: про що говорили
Зеленський зустрівся з главою Євроради: про що говорили
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським через «жорсткий графік»
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським через «жорсткий графік»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
27K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
23K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
23K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
18K
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
7630
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів

Новини

В Україні лунає повітряна тривога
Сьогодні, 02:13
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
18 вересня, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
18 вересня, 05:58

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту