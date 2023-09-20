Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки
Президент України розповів, як можна зберегти світ від продовольчої небезпеки
Україна може створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. Про це президент Зеленський заявив на саміті Цілей сталого розвитку.
За словами Зеленського, Україна вже почала переговори про такі можливості. Це допоможе запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку.
Він також наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки: «Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Результати справді вражають».
Зеленський нагадав, що український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Іраку, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн. З транзитних портів нашу продукцію доправлено до Ефіопії та Судану.
«Загалом 32 мільйони тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу. Я дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дуже дякую, друзі! Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато амбітніших цілей», – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».
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