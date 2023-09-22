Скандал у Шевченківському районі столиці: гроші взяли, а укриття в школах побудувати забули

Соратник Кличка викрив чиновників Шевченківської РДА, які дали заробити «своїй» фірмі

Фірма, наближена до чиновників Шевченківської райдержадміністрації, в листопаді 2022 року взялася за ремонт укриттів на суму майже 97 млн грн. Проте роботи так і не провели, повідомив народний депутат і голова фракції «УДАР Віталія Кличка» Дмитро Білоцерковець у Facebook.

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«Підлеглі Офісу президента чиновники Шевченківської РДА під обстріли Києва освоюють гроші на шкільних укриттях: віддали підряди своїй фірмі на 96 млн грн. Вона гроші взяла, а про ремонти забула. Особливий цинізм полягає в тому, що частина укриттів – в школах! Чиновники намагалися приховати цю інформацію. Бо роботи (не) виконує дуже близька до керівництва РДА фірма «Київська домобудівна компанія», – розповів нардеп.

За його словами, чиновники РДА приховали інформацію про школи, в яких мав бути здійснений ремонт. Це школа №57 на вул. Прорізна, 19а (виділено 14,01 млн грн), школа №97 на вул. Олени Теліги, 5 (6,49 млн грн) та школа №101 на вул. Коперника, 8.

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У частині шкіл батьки за власні кошти були вимушені приводити в мінімально придатний стан укриття, бо фірма нічого не зробила, а навчальний процес мав розпочатися вчасно.

Дмитро Білоцерковець зазначає, що зараз у деяких школах чиновники Шевченківської РДА перенесли ремонти укриттів на 2025 рік: «Це вони закінчення війни чекають? Чому посадовці РДА пробачили своїй фірмі таку халатність?».

Білоцерковець нагадав, як розповіли журналісти з «Наші гроші», у тендерних успіхах «Київської домобудівної компанії» простежується зв’язок зі змінами у Шевченківській РДА.

«Ця фірма була зареєстрована у 2012 році, але довгі роки не вигравала державних підрядів. Аж поки в лютому 2022 року президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Шевченківської РДА Олександра Поповцева. Він виходець з бізнесу, очолював компанію «Барс Україна» з групи, що пару років тому монополізувала ринок диспетчирізації ліфтів у Києві.

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Одночасно з призначенням Поповцева у «Київській домобудівній компанії» змінився директор і засновник. Зараз ці позиції займає Інна Бондар (на неї також записано ТОВ «Сіб рент»). Після цих змін фірма почала отримувати великі державні підряди. Причому лише у двох замовників: Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА (81,57 млн грн) і КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (5,92 млн грн)», – розповів Білоцерковець.

«Коли Офіс президента буде наступного разу шикувати в рядочок своїх голів РДА для запису чергового відео зі звинуваченнями на адресу міста через неготові укриття, нехай поцікавиться скільки РДА вкрали. А то незручно перед президентом буде. І ви ж знаєте, чому райдержадміністрації так себе поводять? Тому що вони непідконтрольні громаді Києва. Тому що голову РДА наймає та звільняє президент», – пише депутат.

«УДАР Віталія Кличка» вимагає провести розслідування щодо можливої крадіжки бюджетних грошей фірмами, наближеними до керівника Шевченківської РДА, та відсторонити голову Шевченківської РДА на час слідства.

Нагадаємо, у червні 2023 було проведено розслідування незаконного освоєння коштів, виділених з міського бюджету на облаштування укриттів. Цими грошима розпоряджалися голови районних держадміністрацій. З них 90% були пролобійовані депутатами від партії «Слуга народу» або керівником Офісу Президента.