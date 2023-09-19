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Зеленський на Генасамблеї ООН та «Рамштайн-15». Головне за 19 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський на Генасамблеї ООН та «Рамштайн-15». Головне за 19 вересня
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН, щоб виступити

Зеленський на Генасамблеї ООН, «Рамштайн-15», атака на Львівщину. «Главком» зібрав у добірку новини 19 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН. Зазначимо, що глава української держави, згідно із розкладом, має виступати 14.

Ключовими темами для обговорення під час дебатів високого рівня є війна Росії проти України та кліматичні зміни.

«Рамштайн-15»

На базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, пройшло 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. До Німеччини приїхали міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Це перша зустріч для Рустема Умерова на посаді голови оборонного відомства України.

Зокрема, союзники утворили нову коаліцію на підтримку України. Мета об'єднання - передача ЗСУ танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16. Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передасть Україні у новому пакеті військової допомоги на 400 млн євро артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові міни, бронемашини MRAP та морські дрони.

Відомство планує передати:

  • 30 тис. артилерійських розривних боєприпасів калібру 155 мм;
  • 105 тис. 120-мм вибухових, димових і легких мінометних боєприпасів;
  • 480 протитанкових мін АТ-2;
  • 200 бойових броньованих машин MRAP;
  • 50 надводних безпілотників (тип не повідомляється).

Атака на Львівщину

Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 19 вересня і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «Шахед». Зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові.

Рятувальники 12 годин гасили пожежу в складських приміщеннях, куди влучили безпілотники. До ліквідації займання залучали пожежного робота з Рівненського підрозділу ДСНС.

Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» в Карабасі

Міноборони Азербайджану оголосило про початок «антитерористичних заходів локального характеру» для відновлення конституційного ладу країни у Нагірному Карабасі.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі.

Зокрема, в Єревані почалися протести. Декілька сотень людей вийшли на площу перед будівлею уряду Вірменії. Вони звинувачують прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у тому, що його політика призвела до нинішньої ситуації у Нагірному Карабасі.

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Теги: Німеччина ООН війна Нагірний Карабах Володимир Зеленський

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