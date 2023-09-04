Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський повідомив про домовленість із Францією про тренування українських пілотів

Президент України Володимир Зеленський уклав угоду з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

«І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою. Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну», – заявив він.

Також Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів.

«І, до речі, сьогодні в розмові з Президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області», – розповів президент.

Раніше повідомлялося, що Україна не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16. ЗСУ також зацікавлені отримати французькі Rafale. 

Кулеба наголосив, що після довгоочікуваної згоди союзників передати винищувачі F-16 Україна зацікавлена отримати інші сучасні літаки.

Нагадаємо, у Нідерландів є 42 винищувачі F-16 – більшість із них передадуть Україні, частину залишать для навчання українських пілотів. Точну кількість не оголошують. Щоб отримати винищувачі F-16, Україна має виконати низку вимог Нідерландів, зокрема підготувати екіпажі та інфраструктуру.

Читайте також: Навчання на F-16: пілоти ЗСУ вже можуть приступати до льотної підготовки – Залужний
Теги: коаліція Франція Володимир Зеленський навчання Україна президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні перейменовують та відмовляються від усього, що нагадує про радянську окупацію
Селища чи містечка? Що правильно і неправильно зробила Верховна Рада
7 серпня, 09:02
Світ ризикує спалахнути вогнем Третьої світової війни
Чи готовий Кремль воювати з НАТО?
15 серпня, 10:25
Стіан Йенсен
Зрада відміняється. Що насправді мали на увазі в НАТО
16 серпня, 11:42
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
Єрмак провів зустріч із главою СОТ щодо захисту вільної торгівлі у Чорному морі
18 серпня, 02:02
Лікар Карім Лунісі подолав на велосипеді понад 4 тис. км з Франції до України
70-річний лікар із Франції проїхав 4 тис. км на велосипеді, щоб допомогти українцям
12 серпня, 12:09
Було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів
Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку (фото)
14 серпня, 18:28
Голова оборонного комітету Німеччини закликала уряд якнайшвидше надати Україні ракети Taurus
Голова оборонного комітету Німеччини закликала уряд якнайшвидше надати Україні ракети Taurus
21 серпня, 13:55
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2023 році
1 вересня, 06:07
Ердоган не втрачає надії побачити Путіна по початку наступного місяця
Зустріч Путіна та Ердогана: стала відома можлива дата та місце
24 серпня, 14:57

Події в Україні

Тарнавський розповів про втрати ворога на південному напрямку
Тарнавський розповів про втрати ворога на південному напрямку
Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів
Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий й постраждалі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий й постраждалі
«Штурм очима бійця»: ЗСУ показали відео бою під Бахмутом
«Штурм очима бійця»: ЗСУ показали відео бою під Бахмутом
Взимку у росіян будуть дві пріоритетні цілі в Україні – австралійський генерал
Взимку у росіян будуть дві пріоритетні цілі в Україні – австралійський генерал
Прорив першої лінії оборони росіян на півдні: які можливості відкрилися перед ЗСУ
Прорив першої лінії оборони росіян на півдні: які можливості відкрилися перед ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
63K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
20K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
8819
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
8779
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
7227
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Новини

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
2 вересня, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
2 вересня, 05:26

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту