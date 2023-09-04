Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів

Зеленський повідомив про домовленість із Францією про тренування українських пілотів

Президент України Володимир Зеленський уклав угоду з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою. Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів.

«І, до речі, сьогодні в розмові з Президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області», – розповів президент.

Раніше повідомлялося, що Україна не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16. ЗСУ також зацікавлені отримати французькі Rafale.

Кулеба наголосив, що після довгоочікуваної згоди союзників передати винищувачі F-16 Україна зацікавлена отримати інші сучасні літаки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Нідерландів є 42 винищувачі F-16 – більшість із них передадуть Україні, частину залишать для навчання українських пілотів. Точну кількість не оголошують. Щоб отримати винищувачі F-16, Україна має виконати низку вимог Нідерландів, зокрема підготувати екіпажі та інфраструктуру.