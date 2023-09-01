Економіка відновлюється чи ні? Давайте розбиратися

Україна за тиждень: ситуація в економіці та на фінансових ринках

Економічна ситуація

На минулому тижні Україна отримала сьомий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1.5 млрд євро. З початку 2023 р. Україна вже отримала в рамках цього механізму 12 млрд євро (2/3 від передбаченого пільгового кредитного фінансування), що становить близько 20% від загальної потреби у фінансуванні дефіциту бюджету у 2023 р. В умовах продовження активних бойових дій в 2024 р. та враховуючи значні потреби у фінансуванні відбудови (лише прямі збитки, завдана інфраструктурі України через війну, станом на середину 2023 р. оцінено в 150 млрд дол США) та потреби підтримки населення (зростання дефіциту пенсійного фонду, підтримка ветеранів та ВПО тощо) потреба у зовнішньому фінансуванні залишатиметься суттєвою. Це вимагає вироблення дієвих середньо– та довгострокових механізмів підтримки з боку зовнішніх партнерів України.

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Суттєві надходження зовнішньої допомоги дозволяють покривати видатки бюджету, що не пов’язані із потребами оборони (близько половини з 1.8 трлн грн видатків за першу половину 2023 р.). Ці видатки пожвавлюють економічну активність через зростання внутрішнього попиту (виплати військовослужбовцям, соціальна підтримка населення, тощо). За розрахунками Центру економічної стратегії, що ґрунтуються на даних з трьох великих агрегаторів – work.ua, rabota.ua та Jooble, кількість вакансій з пошуку роботи з початку року зросла з 40% від середнього рівня 2021 р. до майже 80%, а кількість осіб, що шукають роботу скоротилась з майже 100% до 75% від середнього рівня 2021 р.

Позитивною новиною є те, що, не зважаючи на припинення роботи зернового коридору, здорожчання логістики та запровадження обмежень на українську агропродукцію кількома сусідніми країнами ЄС, українські аграрії не планують зменшувати посівні площі в 2024 році. Аграрії планують подальше збільшення площ олійних культур, потужності з переробки яких наявні в Україні. Про це свідчать результати опитування щодо планів та підготовки сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії озимих під урожай 2024 року, яке нещодавно проводило Мінагрополітики. Показовим також є те, що станом на кінець серпня в Україні намолочено 28.8 млн тонн нового врожаю, що на 14% більше ніж за аналогічний період минулого року (площа збирання врожаю перевищила показник минулого року на 2.5%).

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Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 29.08.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 7,3 млрд гривень на строки від 1 до 3 років за ставками від 17,8% до 19,2%. Як і під час попередніх аукціонів, найбільший попит в інвесторів мали гривневі папери на довгому кінці кривої дохідності (залучено 5,3 млрд гривень), обсяг попиту на які перевищує пропозицію та дозволяє міністерству фінансів поступово знижувати дохідність відповідних розміщень. Середньозважений рівень доходності нових гривневих запозичень становив 18,94%.

Обсяг державних цінних паперів в обігу за плинний тиждень скоротився на 18 млрд. гривень за рахунок зменшення інвестицій в ОВДП з боку банків (на 13 млрд гривень), юридичних та фізичних осіб (на 1,2 та 0,3 млрд гривень відповідно), а також нерезидентів (на 2,3 млрд гривень).

Валютний ринок

Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на МВРУ. Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів США (порівняно із 406 млн доларів США тижнем раніше).

Водночас обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку. Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за даними Національного банку досягли 41,7 млрд доларів США (+6,9% або 2,7 млрд доларів США за місяць), що забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

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Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) залишався на рівні близько 700 млрд грн, у тому числі понад 500 млрд грн – у депозитних сертифікатах НБУ. Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності продовжували виступати витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування, заборгованість платоспроможних банків за якими наразі є найнижчою з 2020 року, та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ.

При цьому, фінансові результати банків продовжують зростати. Так, у січні-липні 2023 року чистий прибуток банківської системи збільшився до 83,2 млрд. гривень (+15,5 млрд. грн у червні), що перевищує відповідний показник за весь 2021 рік. Чисті процентні доходи банків за 7 місяців 2023 року становили 111,3 млрд. гривень (+40,7% YOY), чисті комісійні доходи – 29,4 млрд. гривень (+16,3% YOY) та поряд із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків. Натомість обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який у 2022 році виступав головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним (4,9 млрд грн). Рентабельність активів банків за січень-червень 2023 р. становила 6,8%, капіталу – 67,5%.

На умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 397 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, у тому числі 260 кредити на суму 348 млн грн – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою сягнула 35,9 тисяч на загальну суму 137,3 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

Окрім того, за програмою доступної іпотеки від держави єОселя минулого тижня банками було видано 135 кредитів на придбання житла на суму 200 млн грн. Загалом, з початку дії програми було надано 2679 пільгових іпотечних кредитів на суму 3,77 млрд грн. Понад 2/3 отримувачів кредитів є військовослужбовцями або працівниками силових відомств. Кредити за програмою переважно використовуються для купівлі житла на вторинному ринку, найбільше – у Києві та Київській області.