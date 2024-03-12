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Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання
Президент підписав законопроєкт про лобізм, необхідний для переговорів про членство в ЄС
фото: Офіс президента

Закон набирає чинності через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК,

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про лобізм, який спрямований на реалізацію рекомендацій Єврокомісії щодо вступу України до ЄС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

«Президент підписав законопроект про лобізм #10337. Закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 01 січня 2025. Це було дуже важливе зобовʼязання по нашій євроінтеграції», – йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше 1 січня 2025 року.

Прийнятим законом передбачається створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство із запобігання корупції.

До Реєстру особою, яка має намір зареєструватися як суб'єкт лобістської діяльності та/або суб'єкта адвокації, вноситься чіткий перелік інформації.

До Реєстру вносяться відомості про лобістські контракти, джерела фінансування, клієнтів та бенефіціарів здійснення лобіювання та суб'єкта лобіювання.

Визначено, що відомості, що вносяться до нього, є публічними. Доступ до Реєстру прозорості – відкритий та безкоштовний.

Доопрацьований законопроєкт враховує пропозиції, надані коаліцією громадських організацій, зокрема щодо про адвокацію. Адвокація – не лобізм, і це зафіксовано у проекті закону.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій. Так, у листопаді 2023 року Європейська Комісія визначила одним із кроків для вступу України в ЄС необхідність прийняття закону про лобіювання.

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Теги: закон Володимир Зеленський

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