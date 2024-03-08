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Удар був балістикою за 300-400 м: Зеленський прокоментував атаку на Одесу під час його візиту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар був балістикою за 300-400 м: Зеленський прокоментував атаку на Одесу під час його візиту
Володимир Зеленський: «Я не знаю, по кому був цей удар»
фото скріншот відео

За словами президента, удар балістикою був з окупованого Криму, тому сирена не встигла вчасно спрацювати

Окупанти вдарили балістикою по Одесі під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ракета вдарила за 300-400 м від місця перебування лідерів. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Cinque minuti.

«Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит в Одесу. Ми були в порту. Так, в кількох сотнях, 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко «прийшла»», – сказав він.

За словами президента, удар балістикою був з окупованого Криму, тому сирена не встигла вчасно спрацювати.

«Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку – це, якщо чесно, щось неймовірно, коли у нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я говорю просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 6 березня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух. Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони.

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Теги: Володимир Зеленський Одеса

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