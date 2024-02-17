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Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу
Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції 2024
фото: Офіс президента

Український президент: «Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт»

Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому лідеру США Дональду Трампу поїхати разом на фронт, щоб показати війну в Україні не через соцмережі. Про це глава української держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Я його публічно запросив. Це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати (у президенти США, – «Главком») знали, що насправді відбувається на війні. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт», – заявив Зеленський

На його думку, політики, які будуть говорити про закінчення війни, повинні знати, який вигляд вона насправді має.

«Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна», – наголосив україснький лідер.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.

До слова, Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки вперше прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки й порівняв втрати з обох сторін. А також глава держави назвав два можливі кінці для диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомлялося, у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколоти оборонний альянс і послабити союзників в Азії, зокрема Тайвань. 

Раніше колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам. 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки

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