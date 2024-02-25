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Зеленський розповів, що робитиме, коли йому зателефонує Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, що робитиме, коли йому зателефонує Путін
Зеленський пожартував про дзвінок Путіна
фото: glavcom.ua

Президент України розповів, чи хоче Путін завершувати війну

Президент Володимир Зеленський відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін. Про це український лідер сказав на пресконференції 25 лютого.

Главу держави запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля.

«Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так», – наголосив президент.

За словами Зеленського, важливо послаблювати санкціями путінську армію на полі бою та політичною ізоляцію РФ в світі.

«Це все про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші – номер один. Якщо ви почуєте його меседжі – усе навколо грошей. Він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів закордоном. Я вважаю, що це його слабке місце», – додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році. 

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Також Президент України заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.

Теги: диктатор президент Володимир Зеленський гроші путін

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