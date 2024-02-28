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Оборонна співпраця та безпекові угоди: Зеленський повідомив деталі візиту до Албанії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборонна співпраця та безпекові угоди: Зеленський повідомив деталі візиту до Албанії
Зеленський відвідав Албанію, щоб взяти участь у Саміті на підтримку України та зустрітися з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою для підписання угод між країнами
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті «Україна-Південно-Східна Європа»

Під час свого візиту до Албанії президент Володимир Зеленський проведе зустріч із главою албанського уряду, темою переговорів стане  оборонна та політична співпраця. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті «Україна-Південно-Східна Європа», – розповів Зеленський.

Крім того, за словами президента, з главою албанського уряду та його командою, вони проведуть переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами.

«Албанія – одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні», – констатував Зеленський.

Вій зазначив, що у форматі «Україна-Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге, будуть говорити про спільний шлях до євроатлантичної мети.

«Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту», – додав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом прибув до столиці Албанії Тирани. Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.

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Теги: Володимир Зеленський Албанія

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