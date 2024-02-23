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Зеленський пояснив, коли закінчиться війна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський пояснив, коли закінчиться війна
Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News
фото: glavcom.ua

Президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії

Війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму Путіна. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. І він спробує це зробити. Коли світ усвідомить це – у той момент війна завершиться», – сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.

«Світ, насправді, не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати», – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News, на якому раніше працював Такер Карлсон, який записав скандальне інтерв’ю з диктатором Путіним.

Розмовляв з українським президентом провідний політичний ведучий Fox News Брет Баєр. Запис відбувся за два з половиною кілометри від російських позицій.

Раніше президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росію можна зупинити та не допустити руйнування України, і тим самим запобігти третьої світової війни.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський президент

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