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Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
За законопроєкт проголосувало 259 народних депутатів
фото з відкритих джерел

Закон про лобіювання ухвалено попри критику громадськості та бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосували 236 народних депутатів. 

Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій. Так, у листопаді 2023 року Європейська Комісія визначила одним із кроків для вступу України в ЄС необхідність прийняття закону про лобіювання.

Водночас, європейці у своєму звіті звернули увагу, що прийняттю такого законопроєкту повинні передувати широкі та всеохоплюючі консультації з громадськістю. Вони в Україні проведені не були, а більшість рекомендацій від громадських організацій були проігноровані.

Як зазначається у законі, метою ухвалення закону є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, та встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб. Водночас, у законі не передбачена відповідальність для владних осіб, та зобов’язання реєструвати свої взаємодії та зустрічі з лобістами.

Таким чином, на переконання експертів, цей закон може перетворитися на інструмент тиску влади на громадські обʼєднання та бізнес-асоціації. При цьому, запроваджується державний нагляд від НАЗК за лобістами.

Водночас, згідно з законом, лобістом буде вважатися кожен, кому не подобаються закони або законопроєкти, і хто у соціальних мережах висловить свою думку або пропозицію щодо них.

Проти цього закону виступили понад 250 неурядових громадських організацій з усієї країни, у тому числі Коаліція «Реанімаційний Пакет Реформ» та Transparency International Ukraine.

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Теги: Верховна Рада бізнес закон самоврядування

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