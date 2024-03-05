Зеленський наголосив, що у Чорному морі більше немає безпечних гаваней для росіян

Зеленський подякував усім воїнам, які відновлюють безпеку та контроль в українському небі, і в Чорному морі

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив на справедливості рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт представників російського керівництва, а також зауважив за яких умов Росія не зможе встановлювати свої правила всьому світу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як стало відомо, Міжнародний суд видав ордери на арешт двох представників російського військового керівництва. Зеленський подякував прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану, усій команді Міжнародного кримінального суду та українській команді, що працює заради відновлення справедливості.

«Міжнародний кримінальний суд видав ордери на командувачів російських убивць – дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста. Зокрема, вони здійснювали та здійснюють терористичну кампанію проти нашої держави та людей – удари проти нашої енергетики, нашої цивільної інфраструктури. Це очевидні злочини – воєнні злочини Росії та злочини проти людяності. Коли міжнародна юстиція починає працювати, її вже не зупинити», – наголосив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Зеленський подякував усім воїнам, підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль в українському небі, і в Чорному морі. За його словами, Україна довела, на що здатна українська військова сила.

«Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі – за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва», – зауважив очільник держави.

Президент розповів, що провів декілька нарад щодо українського військового виробництва. Також, за його словами, зараз якнайшвидше реалізуються домовленості щодо постачання зброї від партнерів.

«Також провів нараду з міжнародним блоком уряду, Офісу щодо ключових проблемних питань на окремих напрямах. Плануємо наші дії на цей місяць, на цю весну, щоб дати Україні необхідну силу та необхідні можливості. Україна має досягти своїх цілей, ми всі разом у світі маємо відновити повну силу міжнародного права», – підкреслив очільник держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський додав, що як тільки у світі буде відновлена повна сила міжнародного права, тоді жодна держава-терорист, як Росія, не зможе нічого диктувати всьому світу.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ Олександра Яковця. На 2021 рік Яковець обіймав посаду начальника інженерних військ – начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ. 6 грудня 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Також президент України провів щоденний селектор, на якому обговорили аудит ЗСУ, надходження зброї та боєприпасів.