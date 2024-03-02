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Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення
Повторно пройти медичну комісію доведеться лише військовозобов’язаним
фото: Pexels

Депутат наголосив, що кількість осіб з інвалідністю після повномасштабного вторгнення дуже зросла

Громадяни, які отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Відповідні зміни парламентарі планують внести у новий законопроєкт про мобілізацію, заявив в коментарі «Главкому» Федір Веніславський, депутат від «Слуги народу» та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Заява народного депутата викликала жваве обговорення серед українців: його слова сприйняли, як необхідність переобстеження усіх осіб з інвалідністю, які отримали групу з 2022 року.

«Главком» звернувся до Веніславського з проханням розтлумачити заяву. Парламентар поспішив заспокоїти громадян і дав роз’яснення щодо того, кому треба буде повторно пройти медичний огляд.

«Звісно, мова тільки про військовозобов’язаних, бо йдеться про закон про мобілізацію. Тобто про чоловіків від 18 до 60 років. Якщо жінки є військовозобов’язаними та отримали інвалідність, то, можливо, і їй також це буде стосуватися. Але це наразі просто ідеї, я не можу казати точно», – пояснив нардеп.

За словами Веніславського, це необхідно для того, щоб підтвердити придатність або непридатність до військової служби. Він також додав, що у випадку, коли особа з дитинства має інвалідність, їй не потрібно буде проходити переогляд. «Але всі ці деталі ми вже будемо прописувати на етапі погодження поправок», – зазначив він.

Депутат розповів, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла. За його словами, виникають сумніви, «чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань».

Нагадаємо, Веніславський заявив, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

Раніше народна депутатка Олена Мошенець заявила, що у новому законопроєкті про мобілізацію велика увага була приділена призову людей із інвалідністю. Зокрема, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.

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Теги: депутат закон мобілізація Федір Веніславський

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