Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення

Депутат наголосив, що кількість осіб з інвалідністю після повномасштабного вторгнення дуже зросла

Громадяни, які отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Відповідні зміни парламентарі планують внести у новий законопроєкт про мобілізацію, заявив в коментарі «Главкому» Федір Веніславський, депутат від «Слуги народу» та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Заява народного депутата викликала жваве обговорення серед українців: його слова сприйняли, як необхідність переобстеження усіх осіб з інвалідністю, які отримали групу з 2022 року.

«Главком» звернувся до Веніславського з проханням розтлумачити заяву. Парламентар поспішив заспокоїти громадян і дав роз’яснення щодо того, кому треба буде повторно пройти медичний огляд.

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«Звісно, мова тільки про військовозобов’язаних, бо йдеться про закон про мобілізацію. Тобто про чоловіків від 18 до 60 років. Якщо жінки є військовозобов’язаними та отримали інвалідність, то, можливо, і їй також це буде стосуватися. Але це наразі просто ідеї, я не можу казати точно», – пояснив нардеп.

За словами Веніславського, це необхідно для того, щоб підтвердити придатність або непридатність до військової служби. Він також додав, що у випадку, коли особа з дитинства має інвалідність, їй не потрібно буде проходити переогляд. «Але всі ці деталі ми вже будемо прописувати на етапі погодження поправок», – зазначив він.

Депутат розповів, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла. За його словами, виникають сумніви, «чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань».

Нагадаємо, Веніславський заявив, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

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Раніше народна депутатка Олена Мошенець заявила, що у новому законопроєкті про мобілізацію велика увага була приділена призову людей із інвалідністю. Зокрема, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.