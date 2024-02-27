Пашинський вийшов із СІЗО та 50 млрд євро для України. Головне за 27 лютого

Підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за Пашинського заставу у сумі 272,5 млн грн

Народний депутат VIII скликання Сергій Пашинський вийшов з-під варти, Європейський парламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро, українського журналіста було затримано біля польсько-білоруського кордону. «Главком» склав добірку новин 27 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пашинський вийшов із СІЗО

Народний депутат VIII скликання Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, вийшов з-під варти. Він повідомив у Fаcebook, що підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за нього повну заставу у сумі 272,5 млн грн.

Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро

Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України та передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років. «Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 «за», 40 «проти», 39 «утрималися») схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро», – повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Польща затримала українського журналіста

Журналіста Михайла Ткача разом із оператором було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. На допиті в комендатурі Ткач повідомив, що знімає матеріал про те, як «Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу».

Мережа лабораторій «Сінево» заявила про ймовірне закриття всіх відділень

Мережа медичних лабораторій «Сінево» заявила про арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої в Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2. Про це стало відомо з офіційної заяви «Сінево Україна» від 27 лютого. Компанія повідомляє, що арешт на будівлю наклав Личаківський районний суд Львова за клопотанням Державного бюро розслідувань.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Глава держави розповів, що тема візиту номер один – формула миру. Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи минулого року.

За словами президента, темою номер два є повернення полонених та депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.