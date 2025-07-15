Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент: Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах

Сьогодні, 15 липня, президент Володимир Зеленський підписав три закони: про множинне громадянство; ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України; зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії», – йдеться у заяві.

Президент додав, що «Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї».

Зокрема, президент доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. «Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.