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Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу для РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу для РФ
Відповідне рішення ухвалили 323 нардепи
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії

Парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Раніше Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави України, угода має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. За словами генсека Ради Європи Алена Берсе, після підписання угоди розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, «щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом».

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

До слова, у травні група зі створення спецтрибуналу завершила роботу над технічним проєктом. Він складався з трьох головних документів: текст двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про формування трибуналу, його статут та угода про управління трибуналом, яка офіційно називається «розширена часткова угода».

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Теги: трибунал Верховна Рада

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