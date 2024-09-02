Зеленський оцінив роботу ЗСУ на Курщині

Володимир Зеленський: «На Покровському та Торецькому напрямках складно, але просування ворога немає»

Операція в Курській області виконує свої завдання і йде за планом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя.

«Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно», – сказав Зеленський.

Він додав, що саме на цьому напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.

«Це завжди була головна ціль – Донбас, повністю тотальна окупація Донбасу. Дві доби там просувань немає. Це те, що мені доповів Головком», – додав Президент.

Зеленський приїхав із робочою поїздкою до Запоріжжя разом з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Вони побували в одній із запорізьких шкіл, де розпочався навчальний рік в онлайн-форматі.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Нагадаємо, українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки в Курській області РФ.