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Зеленський оцінив роботу ЗСУ на Курщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський оцінив роботу ЗСУ на Курщині
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «На Покровському та Торецькому напрямках складно, але просування ворога немає»

Операція в Курській області виконує свої завдання і йде за планом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя.

«Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно», – сказав Зеленський.

Він додав, що саме на цьому напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.

«Це завжди була головна ціль – Донбас, повністю тотальна окупація Донбасу. Дві доби там просувань немає. Це те, що мені доповів Головком», – додав Президент.

Зеленський приїхав із робочою поїздкою до Запоріжжя разом з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Вони побували в одній із запорізьких шкіл, де розпочався навчальний рік в онлайн-форматі.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Нагадаємо, українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки в Курській області РФ. 

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Теги: війна ЗСУ Володимир Зеленський Курщина

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