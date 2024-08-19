Сили оборони взяли під контроль 92 населених пункти Курської області

За словами Зеленського, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійної зброї, то Україна не потребувала б проведення операції на Курщині

Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області

Збройні сили України контролюють більш ніж 1250 кв. км території Російської Федерації та 92 населених пункти у Курській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, російське прикордоння навпроти Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії.

«Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 кв. км території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають», – сказав він.

Як каже президент Зеленського, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

Глава держави наголосив, що російські військові бази та аеродроми, логістика й інші військові об’єкти – цілком справедливі цілі для наших Сил оборони.

«Я наголошую: формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними. А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу», – зауважив глава держави.

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області РФ вже триває майже два тижні. Однак події могли розвиватись інакше, оскільки Україна розглядала кілька варіантів операції. Про це пише The Economist.

Як пише видання, розглядалося кілька сценаріїв наступу на найслабші точки російської лінії оборони, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

Раніше видання NBC News писало, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік. За словами співрозмовника видання, однією з головних цілей операції було відвернути зусилля та увагу Росії від інших ділянок фронту, особливо зі сходу, де російські війська повільно підривають оборону України.

Як повідомлялося, українські війська на Курщині мають більш вигідні позиції, ніж російські. Перевагою ЗСУ можна назвати вогневу міць, а також не одну сотню полонених російських строковиків

До слова, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.