Анонс Олімпіади на 9 серпня. Чи вдасться Україні зробити яскравий фінішний ривок?

Лузан виборола ліцензію на Олімпіаду з Теретою, однак через повернення до змагань Рибачок було відновлено екіпаж призерок минулої Олімпіади

В України все ще лишаються шанси на завоювання нових медалей

У чотирнадцятий день Олімпійських Ігор-2024 17 українських представників виступлять у шести видах спорту: веслуванні на байдарках та каное, боротьбі, художній гімнастиці, сучасному п'ятиборстві, брейкінгу та артистичному плаванню.

На веслувальному каналі вся увага буде сконцентрована до виступу українських каноїсток Людмили Лузан та Анастасії Рибачок. Віцечемпіонки Олімпійських Ігор-2020 та чемпіонки світу-2021 упевнено виступили у попередньому заїзді, ставши другими після принципових суперниць з Китаю. Для потрапляння до фіналу Лузан та Рибачок необхідно обійти щонайменше один човен у півфіналі. У разі вдалого проходження півфінального заїзду за медалі українки боротимуться з екіпажами з Китаю, Канади, Іспанії та інших країн.

Також може потішити гарними результатами сьогодні художня гімнастика. У ранковій сесії змагань починають змагатися представниці групових вправ, яким необхідно потрапити до вісімки найкращих серед усіх команд, щоб виступити у фіналі. А ось у вечірній у своєму дебютному фіналі Олімпіади виступить 16-річна Таїсія Онофрійчук. Українка чудово продемонструвала себе у кваліфікації, посівши четверте місце з невеликим відставанням від першої трійки. Головними суперницями Онофрійчук, окрім неї самої, будуть італійка Софія Рафаеллі, болгарка Боряна Калейн, німкеня Дар'я Варфоломеєв та ізраїльтянка Дар'я Атаманов.

Поступово наближається до завершення борцівський турнір, де сьогодні змагатимуться Ірина Коляденко та Олександр Хоцянівський. Ірина Коляденко є найбільшою надією для жіночої боротьби, яка поки не має жодної нагороди у столиці Франції, і має найвищий номер посіву серед усіх українських борців – четвертий. «Бронзовій» призерці Олімпійських Ігор-2020 з України задля боротьби за медалі доведеться здолати монголку Орхон Пуревдорж, а також болгарку Біляну Дудову. Матиме шанс себе проявити і Олександр Хоцянівський, який, хоч і випав на другого сіяного, триразового чемпіона світу Гено Петріашвілі, проте має шанс виступити у втішних сутичках за умови проходу грузина до фіналу Олімпіади.

Розпочинає виступ на Олімпіаді наш останній представник у стрибках у воду Олексій Середа. Спершу наш спортсмен навіть не був заявлений на особисті змагання (замість нього був Марк Гриценко), проте за декілька днів до старту Середа таки з'явився у стартовому списку особистої десятиметрової вишки. У юного стрибуна у воду було тривале відновлення від неприємної травми руки, однак з досить конкурентною програмою Олексій має виходити до наступного етапу змагань.

Розіграють сьогодні нагороди і у виді спорту, який дебютує на Олімпіаді. У брейкінгу Україна буде представлена одразу трьома танцівниками: двома b-girls та одним b-boy. Саме дівчата першими вступають у батли: доля звела Анну Пономаренко (нікнейм Stefani) та Катерину Павленко (нікнейм Kate) в одну групу, де окрім них будуть виступати японка Ayumi та француженка Carlota. До чвертьфіналів вийдуть по 2 найкращих b-girls з групи, які визначаються за кількістю виграних раундів за підсумками трьох батлів. Обидві українки зупинялися за крок до нагород на різних міжнародних першостях, тож саме сьогодні в них є шанс взяти реванш та піднятися на п'єдестал Олімпійських Ігор.

За вихід до фіналу сьогодні змагатимуться українські п'ятиборці. Вчора наші спортсмени провели фехтувальний раунд, після якого Олександр Товкай йде лідером півфіналу В, а Владислав Чекан посідає 12 місце. Сьогодні є українцям доведеться приборкати норовливих коней, гарно подолати плавальну та бігову частину сучасного п'ятиборства, а також заробити додаткові бали у бонусному фехтувальному раунді.

Першу з двох програм представлять суддям артистичні плавчині Марина та Владислава Алексіїві. Українські сестри-близнючки виступлять у технічній частині першості дуетів, яка часто підводила їх на головних міжнародних стартах. Щоправда, сестри вирішили не ризикувати і покластися на виконання своєї програми, тому заявили не найбільшу складність. Усе вирішуватиме виконання, і боротьба за медалі обіцяє бути напруженою.

Розклад українців 9 серпня

11:00. Стрибки у воду, чоловіки. Особисті змагання, десятиметрова вишка. Кваліфікація. Олексій Середа

11:00. Художня гімнастика, жінки. Групове багатоборство. Кваліфікація, п'ять обручів. Збірна України (Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська)

11:40. Веслування на байдарках і каное, жінки. Каное-двійка, 500 метрів. Півфінал. Людмила Лузан/Анастасія Рибачок

12:00. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 62 кілограмів. Попередні поєдинки. Ірина Коляденко

12:00. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 125 кілограмів. Попередні поєдинки. Олександр Хоцянівський

12:16. Художня гімнастика, жінки. Групові змагання. Кваліфікація, три стрічки та два м'ячі. Збірна України (Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська)

15:30. Художня гімнастика, жінки. Особисте багатоборство. Фінал. Таїсія Онофрійчук

17:00. Брейкінг, жінки. Груповий етап. Анна «Stefani» Пономаренко, Катерина «Kate» Павленко

18:00. Сучасне п'ятиборство, чоловіки. Півфінал. Олександр Товкай, Владислав Чекан

20:30. Артистичне плавання, жінки. Дуети. Технічна програма. Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва

У разі виходу до наступних раундів

13:50. Веслування на байдарках і каное, жінки. Каное-двійка, 500 метрів. Фінал. Людмила Лузан/Анастасія Рибачок

Починаючи з 19:15. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 62 кілограмів. Півфінали. Ірина Коляденко

Починаючи з 19:15. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 125 кілограмів. Півфінали. Олександр Хоцянівський

22:19. Брейкінг, жінки. Фінали. Анна «Stefani» Пономаренко, Катерина «Kate» Павленко

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік