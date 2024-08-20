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Генштаб повідомив, скільки ракет та дронів збито з початку повномасштабного вторгнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб повідомив, скільки ракет та дронів збито з початку повномасштабного вторгнення
Окупанти уразили понад 6 тис. цивільних обʼєктів та майже 5,7 тис. військових обʼєктів України
фото з відкритих джерел

Росіяни випустили по Україні майже 2 тис. крилатих ракет Х-101/555

Впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет. Про це стало відомо з виступу головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

Кількість збитих ракет

  • Х-47М2 «Кинджал» – 28/111;
  • «Калібр» – 443/894;
  • Х-101/555 – 1441/1845;
  • «Онікс» – 12/211;
  • «Іскандер-К» – 75/202;
  • Х-35 – 1/15;
  • Х-22 – 2/352;
  • «Іскандер-М»/KN-23 – 56/1300;
  • 3М22 «Циркон» – 2/6;
  • «Точка-У» – 6/58;
  • Х-25/29/31/35/58/59/69 – 343/1547;
  • С-300/400 – 19/3008.

Кількість збитих ударних безпілотників/баражуючих боєприпасів

  • Shahed 131/136, «Герань 1/2» та «Ланцет» – 8836 / 13315.

Зокрема, ракетами та БпЛА Російської Федерації було уражено 6219 цивільних обʼєктів та 5695 військових обʼєктів.

Перелік знищених повітряних цілей
Перелік знищених повітряних цілей
скріншот

Нагадаємо, Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти.

Як повідомлялося, Україна готується до агресивної відповіді з боку Росії, зокрема ударів по Києву, включаючи парламент та інші урядові будівлі через події в Курській області.

До слова, російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області. Внаслідок російського обстрілу є троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані.

Читайте також: «Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
Теги: ЗСУ війна обстріл безпілотник ракета Олександр Сирський

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