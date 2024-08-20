Генштаб повідомив, скільки ракет та дронів збито з початку повномасштабного вторгнення

Окупанти уразили понад 6 тис. цивільних обʼєктів та майже 5,7 тис. військових обʼєктів України

Росіяни випустили по Україні майже 2 тис. крилатих ракет Х-101/555

Впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет. Про це стало відомо з виступу головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

Кількість збитих ракет

Х-47М2 «Кинджал» – 28/111;

«Калібр» – 443/894;

Х-101/555 – 1441/1845;

«Онікс» – 12/211;

«Іскандер-К» – 75/202;

Х-35 – 1/15;

Х-22 – 2/352;

«Іскандер-М»/KN-23 – 56/1300;

3М22 «Циркон» – 2/6;

«Точка-У» – 6/58;

Х-25/29/31/35/58/59/69 – 343/1547;

С-300/400 – 19/3008.

Кількість збитих ударних безпілотників/баражуючих боєприпасів

Shahed 131/136, «Герань 1/2» та «Ланцет» – 8836 / 13315.

Зокрема, ракетами та БпЛА Російської Федерації було уражено 6219 цивільних обʼєктів та 5695 військових обʼєктів.

Перелік знищених повітряних цілей скріншот

Нагадаємо, Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти.

Як повідомлялося, Україна готується до агресивної відповіді з боку Росії, зокрема ударів по Києву, включаючи парламент та інші урядові будівлі через події в Курській області.

До слова, російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області. Внаслідок російського обстрілу є троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані.