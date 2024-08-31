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WSJ: Операція Сирського на Курщині здивувала навіть українських бійців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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WSJ: Операція Сирського на Курщині здивувала навіть українських бійців
Наступ на Курщину продовжує набирати обертів навіть попри те, що Росія надіслала підкріплення
фото: Reuters

На таємній нараді головком ЗСУ приголомшивь вищих офіцерів зухвалим планом

Своїм планом наступу на Курську область РФ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здивував не лише росіян, але й українських бійців. Про це пише The Wall Street Journal.

Наприкінці липня Сирський зібрав вищих офіцерів на таємну нараду, де оприлюднив зухвалий план відновлення військових зусиль країни, які ослабли. Генерал сказав, що українська армія «поміняється ролями з Москвою» і почне перше широкомасштабне вторгнення в Росію з часів Другої світової війни. Такий план шокував усіх.

Один із присутніх, начальник штабу 61-ї механізованої бригади, сказав, що його першою реакцією був шок.

Зухвала операція також приголомшила Росію – українські війська швидко подолали слабку прикордонну оборону і швидко взяли під контроль близько 100 міст і сіл у Курській області Росії.

Водночас, на думку видання, успіх операції врешті-решт буде визначатися низкою інших факторів:

  • чи призведе вона до довготривалих перемог чи до більших втрат на полі бою,
  • чи принесе політичні дивіденди, які призведуть до збільшення військової підтримки з боку США та їхніх союзників;
  • чи посилить позицію України в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

WSJ наголошує, що нині – на четвертому тижні – наступ продовжує набирати обертів, навіть попри те, що Росія надіслала підкріплення. За словами українських захисників, щонайменше 2 000 російських загарбників притиснуті до річки, а неодноразові спроби РФ побудови понтонні мости не увінчалися успіхом.

Деякі військові стратеги і солдати ставлять під сумнів Курську операцію, кажучи, що Сирський відволікає дорогоцінні резерви живої сили і техніки на новий фронт, тоді як Росія використовує слабкі оборонні лінії України на східному фронті, щоб просуватися вперед. У відповідь на наступ українців на Курщину Росія вивела з України кілька тисяч військовослужбовців, але при цьому посилила атаки на свою головну ціль – Покровськ, який є важливим логістичним вузлом для українських операцій на сході.

Водночас інші військові експерти схвалюють цей крок, кажучи, що Україні потрібно було використати подібний «джокер», щоб змінити хід війни.

«Україна не може дозволити собі просто тягнути час, перекидаючи більше людей на лінію оборони… Вам постійно доводиться приймати рішення про пріоритети, про те, де можна піти на ризик», – сказав колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Як пише видання, зараз Україна використовує неготовність Росії, щоб завдати удару глибше в тил, створюючи те, що президент Володимир Зеленський назвав буферною зоною, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

До того ж ЗСУ продовжують брати дедалі більше полонених, щоб поповнити резерв, який Україна сподівається обміняти на своїх громадян, яких утримує Росія.

«Україна використовує нову тактику і техніку, щоб отримати перевагу там, де російська оборона слабша, зокрема застосовує невеликі безпілотники з вибуховими пристроями для збиття вертольотів і російських розвідувальних дронів», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною. 

Зазначимо, що в Курській області Сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

За оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.

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Теги: війна ЗСУ наступ Олександр Сирський Курщина

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