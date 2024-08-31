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Білий дім відмовився відправляти в Україну фахівців для ремонту F-16: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Білий дім відмовився відправляти в Україну фахівців для ремонту F-16: яка причина
Відправка американців в Україну, як і раніше, залишається червоною лінією для Білого дому
фото: US Air Force

Американське керівництво сподівається, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16 в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

За словами джерел, відмову спровокували побоювання щодо безпеки. Із прибуттям в Україну F-16 дебати про відправлення американських цивільних осіб в нашу країну стали критичнішими. Зокрема, розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу Росії на американських підрядників в Україні.

Водночас у Сполучених Штатах сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16.

«Без цивільних американських підрядників, які обслуговують літаки, Україні буде важко підтримувати F-16 у робочому стані. Однак, судячи з усього, відправка американців в Україну, як і раніше, залишається червоною лінією для Білого дому», – пише видання.

Нагадаємо, що 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. У Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети й один ударний БпЛА.

Після цієї катастрофи президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. 

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Теги: США літак ремонт Україна винищувач

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