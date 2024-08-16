Лубінець пояснив, навіщо Україна евакуйовує мешканців Курської області

Україна не створюватиме спеціальних таборів для цивільного населення Курської області, які захочуть евакуюватися

Українська влада має попіклуватися про цивільне населення взятих під контроль територій Курської області РФ. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода».

Зокрема, омбудсмен прокоментував критику через евакуацію росіян до України.

«Я розумію, що у нас суспільство може по-різному трактувати зусилля України щодо виконання своїх міжнародних зобов’язань, але ми тим і відрізняємося від росіян, що ми цивілізована нація, демократична нація. І для всіх критиків подібних дій я хочу нагадати, що всі міжнародні партнери продовжують допомагати України саме через те, що бачать різницю. Як тільки ми покажемо, що ми можемо поводитися нецивілізовано, в такий спосіб, як росіяни, тоді ми можемо забути про військову підтримку», – каже він.

Лубінець повідомив, що Україна не буде створювати спеціальних таборів для цивільного населення Курської області Росії, які захочуть евакуюватися. Також він стверджує, що не бачить загроз безпеці цивільного населення з Курської області на території України.

«Ми не очікуємо, що буде велика кількість охочих до нас приїхати, якщо взагалі вони будуть. Але я точно не переживаю за те, що буде небезпечно для цивільного населення з території Курської області… Ми запропонували кожному і кожній з мешканців Курської області в разі бажання евакуюватись з цієї території. Україна відкриє гуманітарні коридори. Чи то на територію, яку контролює Російська Федерація, чи то на територію незалежної України. Це має бути власний вибір будь-якого громадянина, який зараз там перебуває з-поміж цивільних. Ми точно не збираємося порушувати їхні права».

За словами Лубінця, зараз у добровільному порядку Збройні сили України вже забезпечують гуманітарними речами цивільне населення на території Курської області. На запитання, де будуть селити людей, які потенційно можуть висловити бажання виїхати з Курської області РФ на територію України, Лубінець прямо не відповів. Але каже, в Україні вже давно готова інфраструктура.

Нагадаємо, бійці батальйону «Нахтіґаль» 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ опублікували розмову із жительками Курської області Росії. На ньому дві літні жінки спілкуються із військовими українською мовою.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що створення військових комендатур у Курській області необхідне, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Також Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну.

«Побросав Путін людей, тільки по телевізору грамотний балакати»



Мешканка Курщини розповіла українським захисникам, як на росії «своїх не кидають» pic.twitter.com/a243uHhcJs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

До слова, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області. Розмова була ініційована російською стороною.